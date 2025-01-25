Gıdada ifşa tarladan başlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, pestisit kalıntılarına ilişkin yurt içinde önlemlerini artıracak. Bakanlık halk sağlığını ciddi boyutlarda tehdit eden ve yüksek pestisit oranı tespitleri nedeniyle ihraçtan dönerek ülke imajına büyük zararlar veren pestisitli tarım ürünleri için tarihi bir adım atıyor. Bakanlık bundan sonra tarlasında eşik değerin üzerinde pestisit kullanımı tespit edilen çiftçileri kamuoyuna ifşa edecek. Gıdada taklit tağşiş içeren ürünlerin üreticilerini ifşa ederek tarımda sahteciliğe geçit vermeyen Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, halk sağlığını korumak için ifşayı tarladan başlatmaya hazırlanıyor. Pestisitlerin kullanımı, hangi zararlıya karşı, hangi ilacın, hangi dozda kullanılması gerektiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı'nın daha kapsayıcı bir sisteme dönüşmesi için de çalışmalar başladı.