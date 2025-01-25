Konutların yüzde 35’ini kadınlar satın aldı

Türkiye'de 2024'te kadınlara toplam 517 bin 528 konut satılırken, bu sayı toplam satılan konut sayısının yüzde 35,01'ini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, ülke genelinde söz konusu yılda 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı. Veriler konut satın alanların cinsiyeti dikkate alınarak değerlendirildiğinde kadınlara satılan konut sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 28,75 artışla 517 bin 528 oldu. Bu sayı, satılan toplam konutun yüzde 35,01'ini oluşturdu. Kadınların en fazla konut satın aldığı il 78 bin 206 ile İstanbul oldu, onu 49 bin 654 ile Ankara izledi. Kadınlara İzmir'de 31 bin 664, Antalya'da 22 bin 290 ve Bursa'da 19 bin 553 konut satıldı.