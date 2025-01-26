Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye, hava sahası kullanımından rekor gelir elde etti

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarih boyunca coğrafi ve kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin ve kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer aldığını belirterek, Asya ile Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal köprü olan Türkiye'nin, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorunun da tam ortasında bulunduğunu ifade etti.

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının 2024 sonu itibarıyla 58'i bulduğuna işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkeleri arasına girmesini sağladıklarını ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye'nin hava ulaşımı alanında anlaşma yaptığı ülke sayısının 81'den 175'e yükseldiğini aktararak, 2002'de dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini, uçuş ağına 289 yeni nokta eklenmesiyle 132 ülkede 349 noktaya ulaşıldığını anlattı.