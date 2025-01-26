Karaburun ve Bayındır’da hasat sevinci nergis bereketi

Türkiye'nin birçok bölgesi zorlu kış koşulları ile mücadele ederken, Bayındır ve Karaburun'da ise mis kokulu "Nergis çiçeğinin" tarlalardaki hasadı başladı. İzmir Karaburun'da 50 adetten oluşan 1 demet nergis çiçeği tarlada 100-120, tezgahta ise 150-200 TL arasında alıcı buluyor. Bölgede yetişen 'sulu nergis' olarak adlandırılan çiçeklerin hasadı kasım ayında başlayıp ocak ayının başlarına kadar sürerken, doğada kendiliğinden yetişen ve 'susuz nergis' olarak adlandırılan tür ise ocak ayı itibarıyla hasat edilmeye başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren nergisleri toplayan çiftçiler, ürünleri özenle demetliyor. Toplanıp araçlara yüklenen çiçekler, daha sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderilerek koku ve süs amacıyla kullanılıyor. Öte yandan kış çiçeği "Nergis" Bayındırlı çiçek üreticisinin yüzünü de güldürdü. Üretici Rehber Şevik, "Zirai ilaç ve gübre kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle üretilen Bayındır nergisi dayanıklılığı ve özel kokusuyla diğer nergis türlerinin önüne geçiyor" dedi. Nergis üretiminin ilçede sadece Turan köyünde yapıldığını belirten üretici Şevik, "Zirai ilaç ve gübre kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle üretilen Bayındır nergisi dayanıklılığı ve özel kokusuyla diğer nergis türlerinin önüne geçiyor" dedi.

TEZGAHTA 200 TL'YE SATILIYOR

KIŞ mevsiminin vazgeçilmez çiçeklerinden olan nergisin 50 adetten oluşan 1 demedi tarlada 100- 120, tezgahta ise 150-200 TL arasından satılıyor. Nergis çiçeğinin; kokusu, uzun süre dayanıklılığı ve hoş görüntüsüyle Karaburun'u simgelemekte olduğunu ifade eden Karaburun Ziraat Odası Başkanı Osman Günay, "Üreticimiz nergisi tarladan topluyor. Buradan İzmir, İstanbul, Ankara gibi çeşitli illerimize dağıtımı yapılıyor. Sulu ve susuz nergis olmak üzere iki çeşidi var. Kasım ayında sulu nergisimiz başlıyor. Yılbaşında sona eriyor. Daha sonra susuz nergisimiz başlıyor. O da 10 Mart'a kadar devam ediyor" şeklinde konuştu.

LODOS ETKİLEDİ

Sulu ve susuz nergisin bu sene yağmurların geç gelmesinden dolayı birbirine karıştığını anlatan Günay, şunları kaydetti: "Üreticimiz artan su maliyetlerinden dolayı tarlalarını sulamadılar. Fiyat biraz düşük oldu. İlk hasat döneminde demedi 500 TL'den satıldı. Daha sonra geçen hafta lodos sebebiyle tarla fiyatı 50 TL'lere kadar düştü. Şu anda 150-200 TL arasında satışa sunulmakta." Karaburun'da nergisin yaklaşık 250 dönümlük bir arazide üretilmekte olduğuna dikkat çeken Günay, "Üretim olarak, 250 dönümlük arazide yaklaşık bir milyon demeti geçiyor. Bu da üretimimiz açısından fiyatların bu sene makul değerde olmasından dolayı iyi bir gelir kaynağı oldu" dedi. 25-26 Ocak tarihinde Karaburun Nergis Festivali'nin de olduğunu belirten Günay, "Hiçbir nergis çiçeği sahipsiz değildir. Tarlalardan koparmayalım. Her nergis, soğanı ve çiçeğiyle bütün yıl üreticimizin bir emeğidir" uyarısında bulundu.

YILLIK ÜRETİM 10 BİN DEMET

Turan köyünün coğrafi özellikleri ve uygun iklim koşullarıyla ile nergis üretimine son derece uygun olduğunu kaydeden Şevik, "Atadan kalma genetiği değiştirilmemiş orijinal tohumlarla üretim yapıyoruz. Nergislerimizi doğal ortamında zirai ilaç ve gübreleme olmadan yetişiyoruz. Nergisimiz, dayanıklılık açısından diğer nergis türlerinden daha önde. Köyde, üretimi ise gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Hasat, Ocak ortasında başlayıp, havalar uygun giderse Şubat ayı sonuna kadar devam ediyor. Mezat kurulmadığı için tüccar köye gelip demet usulü alım yapıyor. 1 demette toplam 50 adet nergis bulunuyor. Fiyatlar geçen yıl 80-90 TL civarındaydı. Şubat ayı ile birlikte pazarda talep artıyor. Fiyatlar 120-150 TL arasına yükselebilir. Toplamda yıllık 9-10 bin demet arasında üretim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.