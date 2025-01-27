Altın fiyatları düşüyor mu? 27 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları...

Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 107,8 seviyesinden haftaya başladı.
Analistler, Trump'ın, Kolombiya'ya yönelik gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasının ardından güçlenen dolar endeksinin, altının ons fiyatı üzerinde satış baskısını artırdığını belirtti.
Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 740 dolar seviyesinin destek, 2 bin 780 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.
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