Bakan Şimşek açıkladı: 233 bin internet sitesi kapatıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığına bağlı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında geçen yıl 233 bin internet sitesinin kapattırılması için devreye girdi. Bu kapsamda 2023 yılında 168 bin 30, 2024 yılında da 233 bin internet sitesine yönelik tespit yapıldı ve bu yayınlara erişimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ihbarda bulunuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin önemine işaret ederek, "Vergi kaybına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye kararlıyız. Yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişleri önlemek için her türlü tedbiri alıyoruz, almaya devam edeceğiz" dedi.

Özellikle sosyal medya üzerinden düzenlenen izinsiz çekilişlere yönelik uyarıda bulunan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için hatırlatmak isterim ki İdareden izin almadan piyango veya çekiliş düzenlemek 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ile adli para cezası gerektiren bir suçtur. Buna göre, bedelli ya da bedelsiz her türlü eşya piyangosu veya çekiliş düzenlenmesi için izin alınması zorunludur. Aksi halde ilgili mevzuatta öngörülen idari, mali veya cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir."