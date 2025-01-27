Beyaz eşya sektörüne evlilik kredisi dopingi

Devletin evlilik kredisi ile desteklediği çiftler, çamaşır makinesi, buzdolabı ve fırın gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için beyaz eşya mağazalarına akın edince, esnafın da yüzü güldü.

'HAREKETLİLİK OLDU'

Bursa'nın İznik ilçesinde beyaz eşya mağazası işletmecisi olan Öznur Kurt, "Yeni ev kuracak çiftler, evlilik kredisi sayesinde daha kaliteli ürünlere yönelirken, ünlü markalar da bu talebe uygun kampanyalar ve ödeme planlarıyla müşterilerine destek sağlıyor. Evlilik kredisi, sadece çiftlerin ev kurma süreçlerini kolaylaştırmakla kalmayıp, yerel esnaf için de ekonomik hareketlilik oluşturdu. Cumhurbaşkanımızın evlilik kredisi açıklaması sonrası, bizler de cazip kampanyalarla çiftleri destekliyoruz. Gençler, verilecek krediyle çok rahat evlerinin beyaz eşyalarını alabilirler. Evin tüm ihtiyacını karşılayacak olan bir seti 90 bin liraya rahatlıkla alabilirler" dedi.

ARTIK 81 İLDE GEÇERLİ

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları, deprem bölgesinin ardından 81 il için alınmaya başlandı. Faizsiz evlilik kredisi için başvurular, 2024 yılı 15 Şubat'tan itibaren alınmaya başlamıştı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak isteyenler başvurularını www.aile.gov.tr üzerinden yapıyordu. 2025 yılında ise evlilik kredisi imkanı, 81 ili kapsayacak şekilde genişletildi. E-Devlet üzerinden yapılabilecek başvurularla ilgili gereken şartları taşıyan çiftler, nikah tarihinden önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlilik öncesi eğitimlerine de ücretsiz katılabilecek. Faizsiz evlilik kredisinden, 18-29 yaş aralığındaki gençler faydalanabiliyor. Krediden yararlanacak gençlerin, taşınmaz sahibi veya hissedarı olmaması gerekiyor.