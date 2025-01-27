Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! İşte yeni dönemin detayları

YENİ DÜZENLEME FATURALARA NE ZAMAN YANSIYACAK?
Yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.
DÜZENLEME SADECE KONUTLARI MI KAPSIYOR?
Konut içindeki tüketimin yanı sıra apartman içindeki bağımsız bölümler ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümü yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerinde de sınır geçerli olacak.
UYGUN FİYATLI ELEKTRİK KULLANMAK İÇİN SÖZLEŞME YAPMAK MÜMKÜN MÜ?
Bin liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler, elektrik faturası yükünü azaltmak için elektrik firmalarıyla serbest tüketici anlaşması yapıp daha uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecekler.
DÜZENLEMENİN İSTİSNASI VAR MI?
Cami, Cemevi ve AFAD barınma merkezleri gibi yerler düzenlemenin dışında yer alacak.
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