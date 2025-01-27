Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! İşte yeni dönemin detayları

TARİFEDE SINIR KULLANIM DEĞERİ NE OLACAK?

1 Ocak'ta başlayacak yeni dönemde, 200-300 kWh ortalama elektrik tüketimi olan evlerin faturasında bir değişiklik öngörülmezken, yüksek faturada yıllık kullanım için sınır 5 bin kWh'den başlayacak. Bunun aylık ifadesi 417 kWh'ye karşılık gelecek ve bunun üzerinde tüketimi olanların faturaları yükselecek.

HANGİ FATURALAR ÜST DİLİME GİRECEK?

Mevcutta bin 50 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler ile 5 bin lira üzerinde ödeyen ticarethanelerin faturaları üst dilime girecek. Geçilecek yeni düzenlemeyle 300-400 liralık bir elektrik faturası yine aynı şekilde tahsil edilmeye devam ederken, bin 50 liralık yüksek tüketimli bir meskenin faturası 2 bin liraya çıkabilecek.