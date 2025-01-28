Bergama çiftçisine 9. baraj müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Son 21 yılda Kuzey İzmir'in kalbi Bergama'ya 7 Baraj (Yortanlı, Çaltıkoru, Çamavlu, Musacalı, Çamtepe, Karalar, Seklik) ve 2 gölet (Bayramcılar ve Yukarı Kırıklar) inşa eden DSİ Genel Müdürlüğü, Kırcalar Barajı'nda da son aşamaya gelirken, Bölümçam barajı ile ilçedeki depolama tesisi sayısını 11'e yükseltmeye hazırlanıyor.

5'TE BİRİ TAMAMLANDI

Bergama'nın 9 barajı olacak Bölümçam Barajı için aralıksız çalıştıklarını belirten Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, gövde dolgusu çalışmalarına bahar aylarında birlikte başlanacağını açıkladı. Bergama Bölümçam Barajı'nda %22 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta "2023 yılında ihalesini yaptığımız projemizin inşasına geçen yıl başladık. Kısa sürede gövde sıyırma ve derivasyon kazılarını tamamladık. Derivasyon tüneli ile ilgili çalışmalarımız ise hala devam ediyor. Hedefimiz Bahar ayları ile birlikte gövde dolgu çalışmalarına başlamayı planlıyoruz." diye konuştu. Balta, "Bölümçam Barajı'nın gövdesini kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 37 metre olacak şekilde planladık. Barajın gövdesi için yaklaşık 400 bin metreküp dolgu yapacağız "dedi. Bergama Bölümçam Barajı'nda 2.31 milyon metreküp su depolanacağını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje ile Bakurçay Havzasında 3350 dekar araziye can suyu vereceğini söyledi.