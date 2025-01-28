Irak ile ticaret hacminde hedef 30 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin Irak'a ihracatı, geçen yılın ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 10 milyar 698 milyon 863 bin dolara yükseldi.

Irak, geçen yıl Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 5'inci ülke oldu. Bu, ülkenin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 4,73 olarak gerçekleşti.

Irak'a bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 2 milyar 147 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu.

Türkiye'den Irak'a en fazla ihracat 3 milyar 89 milyon dolarla İstanbul'dan yapılırken, onu Gaziantep, Mardin, Şırnak ve Mersin takip etti.

Türkiye-Irak arasında hayata geçirilmesi planlanan Kalkınma Yolu Projesi ile Basra'dan Türkiye'ye kara ve demir yolu ulaştırma koridoru kurulması hedefleniyor.

Mevcut durum itibarıyla Kalkınma Yolu Projesi Türkiye'nin bağlantısallığı açısından en önemli köşe taşlarından biri olarak görünüyor. Zira proje, Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak "en kısa proje" olarak öne çıkıyor.

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Gaziantep-Şanlıurfa ve Şanlıurfa-Mardin Hızlı Tren Hattı projeleri Yatırım Programı'na dahil edilmişti.

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Irak, Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonun güçlenmesi bekleniyor.

Proje tamamlandığında Basra Körfezi'nden Avrupa'ya yönelecek ticaret süresinin 12 ila 15 gün kısalması bekleniyor. Bu durum sadece süreyi kısaltmıyor, aynı zamanda taşımacılık maliyetlerini de düşürüyor.

"ENERJİ, TARIM, LOJİSTİK, SAĞLIK, ALTYAPI VE TEKNOLOJİ SEKTÖRLERİNDE BÜYÜYEN BİR İŞBİRLİĞİ GÖRÜLÜYOR"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilerin iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmini artırma konusundaki kararlılığı sayesinde giderek güçlendiğini söyledi.

Geçen yıl Irak'ın Türkiye'nin ihracatında beşinci sırada yer aldığını ifade eden Acar, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı için hedef, bu rakamı 30 milyar dolara çıkararak, işbirliğini daha da derinleştirmek." diye konuştu.

Acar, ticaretin yoğunlaştığı sektörler arasında inşaat, tarım, enerji, gıda işleme, sağlık ve lojistiğin öne çıktığına dikkati çekerek, "Irak'ın artan altyapı ihtiyaçları, özellikle Türk firmalarının bölgedeki müteahhitlik projelerine yoğun bir şekilde katılımını sağlıyor. Türkiye, Irak'taki kalkınma sürecine katkı sağlamayı sürdürerek dostane ilişkilerini ticari ortaklıklarla pekiştiriyor." dedi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm temsilcilerin Irak'a büyük önem verdiğinin altını çizen Acar, "Irak'a yüksek önem verilmesi de kurumların ve özel sektörün hareket alanını kolaylaştırıp, firmalarımıza daha fazla kapı açılmasına vesile oluyor. Türkiye ile Irak arasında enerji, tarım, lojistik, sağlık, altyapı ve teknoloji sektörlerinde büyüyen bir iş birliği görülüyor." ifadelerini kullandı.

Acar, Irak'ın Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarından biri olarak konumunu sürdürdüğünü dile getirerek, şunları aktardı:

"2023 itibarıyla Irak'a en çok inşaat malzemeleri, kimyevi maddeler, hububat ve bakliyat, çelik, mobilya, otomotiv yan sanayi ve elektrik-elektronik ürünleri ihraç edilmektedir. Gelecek yıllarda, Irak'ın yeniden yapılandırma projeleri kapsamında özellikle inşaat malzemeleri ve çelik ihracatının artış göstermesini bekliyoruz. Ayrıca, Irak'ın gıda ihtiyacına bağlı olarak hububat ve bakliyat, enerji altyapısı çalışmalarıyla elektrik-elektronik ürünleri ve mobilya ihracatında da büyüme gerçekleşebilir."

"KALKINMA YOLU PROJESİ TÜM BÖLGE İÇİN EKONOMİK FIRSATLAR SUNUYOR"

Kalkınma Yolu Projesi'nin Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan en kısa güzergah olarak dikkati çektiğini belirten Halit Acar, projenin yalnızca Irak ve Türkiye değil, tüm bölge için büyük ekonomik fırsatlar sunduğunu söyledi.

Acar, fırsatları daha da artırma potansiyeline sahip olan Kalkınma Yolu Projesinin özellikle enerji projeleri, liman yatırımları, demir yolu ve lojistik projeleri gibi stratejik alanlarda iki ülkenin önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek seviyede iş birliği yapacağını gösterdiğini ifade etti.

Hem Irak'ın genelindeki kalkınma gayreti hem projelerin içerisindeki ihtiyaçların Türk firmalarının bilgi aktarımı yapıp kazan-kazan prensibi ile çalışmasına olanak sağladığını kaydeden Acar, Irak'ın Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam edeceğini ifade etti.

"TÜRK FİRMALARIMIZIN IRAK'TAKİ PROJELERİ VE SEKTÖREL FIRSATLARI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİNE İNANIYORUZ"

Halit Acar, "Türkiye ile Irak arasında sektörel fırsatlara baktığımızda, tarım, gıda, enerji, yenilenebilir enerji ve altyapı projelerine yönelik yoğun taleplerin çeşitli sektörlerde fırsatlar oluşturacağını söyleyebiliriz." dedi.

Acar, DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi olarak, 2024 yılında iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için 40'a yakın etkinlik düzenlediklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Nisan ayında, Cumhurbaşkanı'mızın Irak'ı resmi ziyareti vesilesiyle Irak-Türkiye Ekonomi Yuvarlak Masa Toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye-Irak JETCO 1. Dönem Toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz yuvarlak masa toplantımızı da aralık ayında düzenledik. Düzenlediğimiz etkinliklerle ticaret hacminin artması için iki ülke iş insanının bir araya getirdik. Türk firmalarımızın Irak'taki projeleri ve sektörel fırsatları yakından takip edeceğine inanıyoruz."