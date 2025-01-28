Önce tağşiş şimdi konkordato

Gürsüt Besicilik, ekonomik zorluklar ve artan maliyetler nedeniyle iflas ve icra işlemlerine karşı korunma altına alındı. Gürler Şirketler Grubu'nun kurucularından ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Kosat Gürler, şirketin ekonomik sıkıntılarını aşabilmek için konkordato başvurusu yaptı.

Gürler Şirketler Grubu'nun kurucularından ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Kosat Gürler

1 YIL KESİN MÜHLET

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gürtepe Tarım ve Hayvancılık A.Ş., Progıda Süt Mamülleri ve Pazarlama A.Ş. ile Kosat Gürler için 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi. Verilen kararla birlikte son yıllarda görülen yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle ekonomik darboğaza giren şirket icra ve iflas işlemlerine karşı korunmaya almış oldu. Karar kapsamında, şirketin üç kişilik bir konkordato heyeti tarafından denetleneceği ve alacaklıların alacaklarını bildirmeleri için çağrıda bulunulacağı duyuruldu.

Gürsüt'e 3 kişilik konkordato heyeti atanırken, şirketten alacaklı olanlara alacaklarını bildirmeleri için çağrı yapıldı.

SKANDAL LİSTESİNDEYDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş listesinde ismi yer alan Gürsüt, süt ve süt ürünlerinde yapılan hileli işlemler nedeniyle dikkat çekmişti. Özellikle, Gürsüt'ün ürettiği tulum peynirinde yağ oranının olması gerekenden düşük çıkması, şirketin bu listeye dahil olmasına sebep olmuştu. Gürler Grup, Türkiye genelindeki pek çok markette satışa sunulan Gürsüt peynirinin sahibi olup, yaklaşık 1800 kişiye istihdam sağlıyor.