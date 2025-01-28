SGK’dan İzmir’de 25 milyonluk taşınmaz satışı

SGK Genel Müdürlüğü İzmir'in Aliağa ve Karabağlar ilçesindeki iki arsayı 25 milyon TL'den satışa çıkardı. Prim alacağına karşılık CHP'li belediyelere haciz işlemi başlatmasıyla gündemde olan Sosyal Güvenlik Kurumu, mülkiyetindeki çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı.

İhaleyle satışa sunulan 21 ayrı ilden 148 taşınmazın tahmini değerleri 380 bin TL ile 330 milyon arasında değişiyor. Satışa çıkarılan taşınmazların nitelik ve imar durumları arsa, kargir apartman, bina, dükkan, ticaret alanı, işyeri, sanayi alanı, park alanı, tarla, otopark alanı, büro, turizm alanı, mesken ve akaryakıt istasyonu olarak geçiyor.