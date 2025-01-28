‘Tarım Gençlerle Yükseliyor’ fikir yarışması sonuçlandı

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) tarafından gençlere destek vermek amacıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışması"nın sonuçları açıklandı. Uzman isimlerden oluşan kurul, Hakan Nar'ın "Çeltik Bitkisinde İnsansız Hava Aracı ve Derin Öğrenme Kullanılarak Yabancı Ot Tespiti", Çağrı Ünlü'nün "Tarım İşletmelerinde Karbon Ayak İzi Azaltım Stratejileri: Bir İyi Tarım Tesisi Örnek Uygulaması", Duygu Şükran Akın'ın "Fosfor ve Azotca Zengin Gıda Fabrikası Atık Su Polimerlerinin Biyoremediasyola Elde Edilen Biyostimülantın Tohum Kaplama Teknolojisinde Kullanılması" konulu proje fikrini birinciliğe layık gördü.