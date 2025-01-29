Koruyucu avukatlık geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında Türkiye "koruyucu avukatlık" sistemine geçecek. Yeni sistemle bazı tapu işlemleri, anlaşmalar, ticari faaliyetler sırasında avukat bulundurulması zorunlu hale getirilecek. Bu yolla ihtilaflar azalacağı için yargının işyükü de düşecek. Öte yandan bazı şirketler ile yapı kooperatiflere avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve avukat stajyerlerine staj başlangıç desteği sağlanacak.

DÜŞÜK ÜCRETE ENGEL

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında adalete erişimin kolaylaştırılması için zorunlu müdafilik ve vekillik ile diğer avukatlık hizmetlerinden alınan vergilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bağlı çalışan avukatlar için mesleğin niteliğine uygun bir ücret rejimi oluşturulacak. Asgari bir ücret belirlenecek ve bunun altına düşülemeyecek. Böylece özellikle mesleğe yeni başlayan avukatları çok düşük ücretler ile çalıştırmanın önüne geçilecek.