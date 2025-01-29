Türkiye güneş enerjisinde kapasitesini iki katına çıkardı

Türkiye güneş enerjisi kapasitesini son 2,5 yılda iki katına çıkararak 2025 yıl sonu hedefine erken ulaştı. Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in yeni raporuna göre, Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesi 2024 sonu itibarıyla 19,6 gigavatı aştı. Türkiye'nin Temmuz 2022'de 9,7 gigavat seviyesindeki güneş enerjisi kapasitesi, son 2,5 yılda iki katına çıkarak söz konusu seviyeye yükseldi. Türkiye ayrıca 18 gigavat olarak belirlediği 2025 yıl sonu güneş enerjisi hedefine Ağustos 2024'te ulaşarak, bu hedefi neredeyse 1,5 yıl erken gerçekleştirdi.

BÜYÜME SÜRECEK

Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinde son iki yılda görülen kapasite artışında, yeni projelerin yüzde 94'ünü oluşturan öztüketim odaklı güneş enerjisi kurulumları önemli bir rol oynadı. Güneş enerjisi kurulu gücü son 2,5 yılda yüzde 100'ün üzerinde artarken, benzer bir artış daha önce 2018-2022 döneminde dört yıllık bir sürede görüldü. Ember'e göre, Türkiye'nin 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini 120 gigavata çıkarması ve bu büyüme eğiliminin gelecek yıllarda da sürmesi bekleniyor. Rapora göre, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeli, bu yıl da Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisinde kapasite artışını desteklemeye devam edecek. Öte yandan, Türkiye'nin en az 53 gigavat yüzer güneş enerjisi santrali potansiyeli olduğu tahmin ediliyor. Bu projelerin YEKA kapsamında ihale edilmesinin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve kullanılmayan su yüzeylerinin değerlendirilmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.