Vakıf Katılım’dan geleceğe miras

Vakıf Katılım'ın hayata geçirdiği Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında düzenlenen Konya Vakıf Eserleri Fotoğraf Sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Vakıf eserleri ışığında Konya'nın eşsiz tarihini ve kültürel mirasını gözler önüne seren sergi 10 Mart tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben konuyla ilgili, "Vakıf Eserleri Envanter Projesi, Vakıf eserlerinin envanterini oluşturmanın ötesinde, kültürel mirasımızı kayıt altına alarak geleceğe taşımayı amaçlayan bir vizyonun ürünüdür. Hatay ile başladığımız projemize Konya ile devam ettik. Uzun ve çok emek harcanan bir çalışmanın sonucu olan Konya Vakıf Eserleri kitabımızda yer alan fotoğrafların bir kısmının sergilendiği sergimizle Konya'nın eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtma yolunda kıymetli bir adım atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vakıf Katılım olarak, köklü tarihimizden ve medeniyet birikimimizden aldığımız ilhamla, toplumsal değerlerimizi korumaya ve yaşatmaya yönelik projelere öncülük etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.