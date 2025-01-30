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Haberler Ekonomi Bakan Işıkhan açıkladı! 56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan açıkladı! 56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan " Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

DHA

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Bakan Işıkhan açıkladı! 56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan " Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" açıklamasını yaptı.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında; 3 adet kanser ilacı, 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç, 2 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı, 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

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