Bakan Şimşek 2025 enflasyon hedefini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 enflasyonu için rakam verdi. Bakan Şimşek, "Hedefimiz enflasyonu yüzde 21 seviyesine düşürmek. Enflasyonu arz yönlü politikalarla indireceğiz." dedi. Bakan Şimşek ayrıca harcamaların 1,2 trilyon lira tutarında azaltıldığını söyledi.

İŞTE BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Tüketim üzerinden zenginleşemeyiz, üreterek ve ihracat yaparak zenginleşmemiz lazım. İhracatçımızın kredi maliyetini önümüzdeki dönemde daha fazla düşüreceğiz. Hedefimiz enflasyonu %21 seviyesine indirmek. Hayat pahalılığını çözmek için bir program uyguluyoruz.