Işınsu Kestelli: Trump’ın politikaları Türkiye için fırsat olacak

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 2024'teki işlem hacimlerinin bir önceki yıla göre yüzde 35 yükselerek 119 milyar lirayı bulduğunu bildirdi. Kestelli, ABD Başkanı Trump'ın ekonomi politikalarını değerlendirerek "Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi 30 milyar doların üzerinde ve az da olsa ABD lehine bir durumda. Elbette ki yeni politikalar ülkemiz açısından da riskler taşıyor ama ABD'nin AB ve Kanada'ya odaklı stratejisi fırsatları da beraberinde getirecektir" dedi.

ÇÖZÜM TÜRKİYE'DE

İTB'NİN ocak ayı meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlendi. Kestelli, buradaki konuşmasında Türkiye'nin enflasyon, coğrafi krizler ve felaketlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarıyla sınanacağını düşündüklerini söyledi. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmin yıllık 30 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Kestelli, "Elbette ki yeni politikalar ülkemiz açısından da riskler taşıyor ama ABD'nin AB ve Kanada'ya odaklı stratejisi fırsatları da beraberinde getirecek. Trump'ın Türkiye'yi zorlayacağı asıl alanın bölgesel sorunlar ve bu sorunların çözümünde bizden isteyecekleri olacağını düşünüyorum" dedi.