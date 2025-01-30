İzmirliler aile fonunda ilk üçe girdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Aile Yılı hakkında sunum yaptı. Göktaş, fona bugüne kadar 38 bin 60 başvuru yapıldığını, bu başvurulardan 23 bin 191'inin 13 Ocak'ta fonun 81 ile yaygınlaştırma müjdesinden sonra geldiğini söyledi. Göktaş, Türkiye'de en fazla başvurunun ise 5.068 ile İstanbul'dan alındığını, İstanbul'u bin 180 ile Ankara, 894 başvuru ile de İzmir'in takip ettiğini ifade etti.

EKONOMİYE DESTEK

Aile Yılı'nda yürütülecek faaliyetleri üç kategoride topladıklarına dikkat çeken Göktaş, bunların birincisinin 'ekonomik fayda' olduğunu söyledi. Göktaş, bu kategoride aile birlikteliğini teşvik edecek çeşitli indirim ve avantajları devreye alacaklarını bildirdi. İkinci olarak, 'farkındalık oluşturacaklarını' belirten Göktaş, ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine ilişkin gençler başta olmak üzere, vatandaşların farkındalığını artıracak faaliyetler yürüteceklerini kaydetti. Bakan Göktaş, üçüncü olarak da yıl genelinde aile kurumunun öneminin işleneceği farklı temalarla birçok etkinliği hayata geçireceklerini aktardı.

FONA BAŞVURU ŞARTLARI

Fona başvurmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor. Evlilik yolundaki genç çiftler söz konusu fona "e-Devlet" ile https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.