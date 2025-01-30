MÜSİAD İzmir’de Gökhan Temur güven tazeledi

Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'ndaki genel kurula, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MÜSİAD üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

İzmir Valisi Elban, burada yaptığı konuşmada, son 4-5 yıldır Türkiye'nin yakın coğrafyası ve dünyanın içinde geçtiği sürece dikkati çekti.

Kovid-19 salgını ve üzerine gelen ekonomik sıkıntıların ardından 6 Şubat'ta yaşanan deprem ve coğrafyadaki istikrarsızlıkların getirdiği ekonomik ve insani yıkımların Türkiye'yi de derinden etkilediğini belirten Elban, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem ekonomik hem de depremin yarattığı sıkıntıları artık aşmaya başladık. 2025 yılında bunu çok net bir şekilde görmeye başlayacağız. Bu konuda bütün ekonomik göstergeler ve tablolar bu verileri bize vermeye başladı. Dolayısıyla bir akıncı ruhuyla MÜSİAD hem ülkemiz içinde hem dünyanın dört bir yanında ekonomi anlamında mücadelesini vermeye devam ediyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da MÜSİAD'ın 35. yılını geride bıraktığına işaret etti.

Son yıllarda Türkiye'nin hem bölge siyasetinde hem de dünya siyasetinde ivme kazandığını dile getiren Dağ, "Bu ivme kazanmasında MÜSİAD gibi kurumlarımızın, Yunusemre Enstitüsü, TİKA gibi müesseselerin yumuşak gücü tüm dünyada gösterme anlamında çok önemli bir misyonu oldu. Bizim dünya siyaseti anlamında ortaya koyduğumuz vizyona iş dünyamız o hassasiyeti ortaya koymaz ise bunu sadece devlet gücüyle bir yere kadar götürebilirsiniz. Bunu gerçekten çok kıymetli buluyoruz." dedi.

Dağ, enflasyonun aşağıya doğru inmeye başladığını, Merkez Bankası rezervlerinin de rekor kırdığını ve 168 milyar dolara ulaştığını belirtti.

MÜSİAD İzmir İl Başkanı Gökhan Temur ise MÜSİAD'ın Ahi Evren kültürüyle beslendiğini ve emeğin gücüyle 35 yıldır yolculuğuna devam ettiğini söyledi.

2 yıldır İzmir'de MÜSİAD bayrağını daha ileriye götürmeye çalıştığın ifade eden Temur, "Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz genel kurulumuzla birlikte yenilenecek, tazelenecek, inşallah daha da güçlenecek, aynı aşk, heyecan ve kararlılıkla yolculuğumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeni üyelere rozetlerinin takıldığı seçimli genel kurulda, MÜSİAD İzmir Başkanlığına tek aday olan Gökhan Temur yeniden seçildi.