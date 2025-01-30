Savunma sanayisinde hedef 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, geçen yıl savunma sanayisi ihracatının 7,1 milyar dolara ulaştığını söyledi. Sektörün ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 29 arttığı bilgisini veren Görgün, "Geçen yıl ihracatımız 7,1 milyar dolara ulaştı. Ankara'da yer alan firmalarımız 2024 yılı ihracatına 3,2 milyar dolarlık katkı sağlayarak, ihracatta en yüksek katkıyı veren ilin başkentimiz olmasını sağladı. Şu anda dünyada savunma sanayisi ihracatı yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'miz 11'inci sıradadır. Bu önemli bir başarıdır. Savunma sanayimizde ürettiğimiz platformlar ve platformların içindeki nitelikli alt bileşenler bize gelecekle ilgili ve geçtiğimiz süreçte yaptığımız toplantılardaki ve imzaladığımız sözleşmelerle 10 milyar doları çok yakın zamanda yakalayabileceğimizi söyleyebiliyorum" diye konuştu. Görgün, AR-GE projelerine önem verdiklerine dikkati çekerek, "20 AR-GE projesi imzaladık, 15 projeyi tamamladık, 4 savunma sanayisi geniş alan çağrısı yayımladık ve 216 başvuruyu inceledik" dedi.