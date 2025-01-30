Taksilere kamera zorunluluğunda son tarih yaklaşıyor

TİCARİ araçlarda yeni dönem başlıyor. 1 Mart 2025 itibarıyla kamerası olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak. Düzenlemeye uymayan araçlar muayeneden vize alamayacak. Ticari araçlarda kamera zorunluluğu resmen uygulamaya geçiyor. 1 Mart 2025'ten sonra kamera olmayan ticari taksiler trafiğe çıkamayacak. Araç muayenesinde vize verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin düzenlemesi 29 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile taksi ve taksi dolmuş cinsi taşıtlar için acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi. Karar taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar ve güvenlik endişeleri çerçevesinde alındı. Araç içi kameraları ile hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.