Altın fiyatları yükseliyor! 31 Ocak Cuma canlı altın fiyatları....

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,4 artışla 3 bin 214 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 222 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 940 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün yaklaşık yüzde 1,5 artışla 2 bin 799 doları görerek rekor kırdı. Yeni günde de rekorunu tazeleyen ons altın, bu seviyeden geri çekilerek 2 bin 795 dolar seviyesinde seyrediyor.