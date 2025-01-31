KOBİ’lere geri ödemesiz destek verilecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB, İstihdamı Koruma Destek Programı'nı duyurdu. Kacır "Program kapsamında tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren ve istihdamlarını koruyan KOBİ sınıfındaki işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz destek sağlıyoruz. Sanayicilerimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Kacır, mesajında "Emek yoğun üretim yapan imalat sanayi sektörlerimizin rekabet güçlerini koruyacak çok önemli bir adım atıyoruz. İstihdam Koruma Destek Programını başlatıyoruz. Sanayicilerimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.