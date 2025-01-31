Konutta büyük hamle! Dev kampanya yolda

Emlak Konut GYO, 2025 yılına hareketli giren konut sektörüne dinamizm kazandırmak için kolları sıvadı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 2024'te yüzde 20.6 artışla yaklaşık 1.5 milyon konut satıldığını belirterek, "Yılın son aylarında yaşanan bu artış, sektördeki güçlü talebin devam ettiğini ortaya koyuyor" dedi.
Sektörde yeni ve dinamik bir dönem başladığını söyleyen Yılmaz, "Bu yıl beklenen faiz düşüşleriyle birlikte, geniş para arzı gayrimenkul yatırımlarını hem güvenli bir liman hem de stratejik bir seçenek haline getirecek" dedi.