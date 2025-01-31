Konutta büyük hamle! Dev kampanya yolda

GAYRİMENKUL FONU KURUYOR

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, Emlak Konut GYO'nun 2024 yılı satış sonuçları ve 2025 stratejik hedeflerini açıkladığı toplantıda konuşan Yılmaz, özellikle 2025 yılında Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF), proje bazlı GYF'ler ve gayrimenkul sertifikaları gibi çeşitli finansal enstrümanları etkin bir şekilde kullanacaklarını belirterek, bu finansal enstrümanlarla aktif büyüklük ve gelirlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Şirket, Emlak Konut Gelir Paylaşımı 1. Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu ile 5 milyar TL'lik bir ihraç büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor.