Özel hastanelerde standart fiyat dönemi

Sağlık Bakanlığı'nın Özel Hastaneler Yönetmeliği dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Özel hastanelerin çalışma prensipleri ve denetimlerine ilişkin köklü değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikle sağlık hizmeti sunum standartları yükseltildi. Üst düzey tıbbi denetim dönemi başlatıldı.
Öne çıkan değişiklikler şu şekilde:
YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DENETİM: Özel hastaneler, ruhsatlandırıldıkları tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nden akreditasyon belgesi alacak. Yılda 3 kez yapılan denetimlerde özel hastanelerin sadece kalite standartlarına uygunlukları kontrol edilirken, artık her branş için kurulan komisyon tarafından tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Özel hastanelerde yapay zekâ destekli denetimler gerçekleştirilecek.