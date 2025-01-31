Özel hastanelerde standart fiyat dönemi

CİMER'E ÖZEL HASTANELERLE İLGİLİ 26 BİN 457 ŞİKÂYET GELDİ

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Meclis Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu'nun son 5 yılda özel hastanelerle ilgili CİMER'e yapılan şikâyet başvurularına ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.

CİMER'in komisyona gönderdiği bilgi notunda 2024 yılında özel hastanelerle ilgili 26 bin 457 şikâyet başvurusu yapıldığı belirtilirken son beş yıla ilişkin ise her yıl ortalama 20 bin başvuru gerçekleştirildiği ve bunların yüzde 99'una yanıt verildiği kaydedildi. Komisyonda sunum yapan Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu üyesi Prof. Dr. Baş ise, 5 gün sonra bir ilde bilim komisyonu üyelerince bir denetim gerçekleştirileceğini duyurdu. Denetlemelerde 2 form olacağını belirten Baş, birinin hasta, diğerinin ise hastane ve donanım değerlendirmeyle alakalı olacağını söyledi.