Turizmde Cumhuriyet rekoru kırıldı

TÜİK, 2024'ün Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4'üncü çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2023'ün 4'üncü çeyreğinde 11,9 milyar dolar olarak gerçekleşen turizm gelirleri 2024 yılının aynı döneminde yüzde 14,5 artarak 13 milyar 788 milyon 36 bin dolara yükseldi. 2024 yılının toplam turizm geliriyse önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61 milyar 103 milyon 419 bin dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 9 ARTTI

Ziyaretçi sayısı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 62 milyon 232 bin 447 kişi oldu. Bunların yüzde 15,4'ünü 9 milyon 599 bin 727 kişi ile yurt dışında ikamet eden gurbetçi vatandaşlar oluşturdu. Ziyaretçi sayısı 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,6 artarak 13 milyon 917 bin 894 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 17,4'ünü 2 milyon 416 bin 884 kişi ile gurbetçi vatandaşlar oluşturdu. Bu yıl ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 28,8, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,4, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,5 oldu.