Bakan Göktaş: 43 bin 921 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu’na başvurdu

Göktaş, Sivas Valiliği ek binasında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, programı Sivas'ta başlatmanın oldukça değerli olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanında "aile" kavramının önemli ve kıymetli olduğunu dile getiren Göktaş, "Aynı zamanda bugünümüzün de yarınımızın da geleceğimizin de teminatıdır. Ailemiz varsa geleceğimiz vardır. Bu kapsamda toplumun temel direği olan aile kurumunun güçlenmesine katkı sunacak önemli bir programı bu vesileyle paylaştık ve bu mutluluğu Sivas'ta başlatmış olduk." diye konuştu.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında başlatılan Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nı evlilik kredisinden istifade etmek isteyen bütün gençlere yaygınlaştırdıklarını aktaran Göktaş, amaçlarının geleceğin güçlü aile yapısını kuvvetlendirmek ve desteklemek olduğunu ifade etti.

Her bir çifte teşekkürlerini ileterek tebrik eden Göktaş, "Çok değerli ve önemli bir karar aldınız, önemli bir karar aşamasının eşiğindeydiniz. Şimdi adım attınız, başvuru sürecinden sonra buradasınız. Aile, toplumun temel taşı. Sağlam temeller üzerine kurulan aileleri desteklemek de hepimizin görevi." dedi.

"HAYALLERİNİZİ DESTEKLEMEK AMACIYLA BU DESTEĞİ HAYATA GEÇİRDİK"

Bakan Göktaş, Anayasa'nın 41. maddesinin devlete bu sorumluluğu verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizler de genç çiftlerimize destek olmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'nu meclisten geçirdik. Sizlerin hayallerini bir nebze olsun desteklemek amacıyla bu desteği hayata geçirdik. Evlilik sadece iki insanın bir araya gelmesi değil, aynı zamanda bir hayat ortaklığı, sorumluluğun paylaşılması. Sizlere evlenirken 'İyi günde ve kötü günde' diye soracaklar. Hem iyi hem de kötü günümüzde dayanışmamızı göstermemiz, iletişimimizi kuvvetlendirmemiz oldukça kıymetli. Dolayısıyla biz Aile ve Gençlik Fonu'nu başlattığımızda sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, Evlilik Öncesi Eğitim Programlarımızı genişletmek ve bu yolda attığınız güzel adıma destek olmayı amaçladık. Aslında Evlilik Öncesi Eğitim Programları, 2012'den bu yana Türkiye'nin dört bir yanında verdiğimiz programlarımız fakat Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu fona başvuran her gencimize de şartlardan biri olarak sunduk. Sizlere ne mutlu ki bugün bu güzel eğitim programını Sivas'tan başlatmış bulunuyoruz."

Günümüzde değişen koşullarla evliliğe dair sorumluluklar ve beklentilerin de değişebildiğini aktaran Göktaş, "Sosyal medyadan çok etkileniyoruz. Sosyal medyada mutlu, mesut, her şeyi paylaşan, çok lüks bir hayat etrafında oluşan aslında sanal bir dünya sunulduğunu biliyoruz fakat gerçek dünya böyle değil, gerçek dünyada her şey var." ifadesini kullandı.

Gençlerin evlilik süreçlerini destekleyen, daha bilinçli hareket etmelerini sağlayan eğitimlerin önemli olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu programlarda sağlıklı iletişim kurmaları, karşılaşabileceğimiz zorlukları yönetebilmelerini sağlamayı da amaçlıyoruz. Hedefimiz aslında aileye bir ömür boyu destek olabilmek." diye konuştu.

"43 BİN 921 GENCİMİZ AİLE VE GENÇLİK FONU'NA BAŞVURDU"

Göktaş, evliliklerin ilk 5 ayında kırgınlıkların olabildiğini belirterek, bakanlıkları bünyesinde kurulan evlilik ve aile danışmanlığı merkezlerinde çiftlere destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Her daim çiftlerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin yuva kurmaları yolunda kurduğumuz Aile ve Gençlik Fonu'nu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle deprem bölgesinde başlatmıştık. Orada deprem sonrası büyük bir yıkım oldu. Gençlerimizin yuva kurma yolunda onların yanında olmak istedik. Daha önce pilot illerimizde başlattığımız bu projeyi Bartın, Zonguldak, Karabük ve Osmaniye'de genişlettik. Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile Yılı' ilan etmesiyle Aile ve Gençlik Fonu'muzu 81 ilimize yaygınlaştırdık. Sizler de Sivas'ta bu fondan faydalanacak olan ilk gençlerimizsiniz, hepinizi tebrik etmek istiyorum. Bugüne kadar 12 bin 958 gencimize Evlilik Öncesi Eğitim Programlarımızı sunduk. Türkiye geneli 43 bin 921 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. Sivas'ta da başvuru sayımız 1 Şubat itibarıyla 212 oldu. Genç çiftlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi sunacağız."

"TÜRK TOPLUMUNDA AİLENİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise ailenin korunması konusunda devlete büyük görevler yüklendiğini söyledi.

Bu konuda Bakanlığın önemli hizmetler yaptığını vurgulayan Güler, "Türk toplumunda ailenin öneminin çok büyük." dedi.

Zaman içinde aile kavramının gittikçe daraldığını aktaran Güler, "Özellikle büyük şehirlerde aile sadece karı ve kocadan ibaret küçücük bir hale gelmiş durumda. Evliliğe adım atacak bütün gençlerimize, geleneklerimiz ve değerlerimizle yoğrulmuş sizlere bu tür programlar ciddi katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, il protokolü ile evlenecek çiftler katıldı.

Göktaş, program öncesinde de Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.