Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 5 YHT hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.
Söz konusu hatlar şöyle:
YHT1Ankara-Eskişehir
2Ankara-Karaman
3Ankara-Konya
4Ankara-Sivas
5Eskişehir-Söğütlüçeşme
ANA HAT1Ankara-Basmane
2Ankara-Halkalı
3Ankara-Kars
4Ankara-Kurtalan
5Ankara-Malatya
6Ankara-Tatvan
7Basmane-Eskişehir
8Denizli-Eskişehir
9Elazığ-Adana
10Isparta-Basmane
11Konya-Adana
12Konya-Basmane
13Sivas-Samsun
BÖLGESEL1Adana-Kayseri
2Adana-Mersin
3Afyonkarahisar-Eskişehir
4Ankara-Polatlı
5Basmane-Alaşehir
6Basmane-Nazilli
7Basmane-Bandırma
8Basmane-Denizli
9Basmane-Ödemiş
10Basmane-Söke
11Basmane-Tire
12Basmane-Uşak
13Divriği-Erzincan
14Divriği-Sivas
15Diyarbakır-Batman
16Elazığ-Tatvan
17Eskişehir-Kütahya
18Eskişehir-Tavşanlı
19Gaziantep-Nizip
20Gebze-Adapazarı
21Halkalı-Edirne
22Halkalı-Uzunköprü
23Kars-Akyaka
24Konya-Karaman
25Kütahya-Balıkesir
26Manisa-Alaşehir
27Mersin-İskenderun
28Mersin-İslahiye
29Samsun-Amasya
30Sivas-Malatya
31Söke-Denizli
32Söke-Nazilli
33Zonguldak-Karabük
34Zonguldak-Gökçebey