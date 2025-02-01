Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 5 YHT hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.

Söz konusu hatlar şöyle:

YHT1Ankara-Eskişehir

2Ankara-Karaman

3Ankara-Konya

4Ankara-Sivas

5Eskişehir-Söğütlüçeşme

ANA HAT1Ankara-Basmane

2Ankara-Halkalı

3Ankara-Kars

4Ankara-Kurtalan

5Ankara-Malatya

6Ankara-Tatvan

7Basmane-Eskişehir

8Denizli-Eskişehir

9Elazığ-Adana

10Isparta-Basmane

11Konya-Adana

12Konya-Basmane

13Sivas-Samsun

BÖLGESEL1Adana-Kayseri

2Adana-Mersin

3Afyonkarahisar-Eskişehir

4Ankara-Polatlı

5Basmane-Alaşehir

6Basmane-Nazilli

7Basmane-Bandırma

8Basmane-Denizli

9Basmane-Ödemiş

10Basmane-Söke

11Basmane-Tire

12Basmane-Uşak

13Divriği-Erzincan

14Divriği-Sivas

15Diyarbakır-Batman

16Elazığ-Tatvan

17Eskişehir-Kütahya

18Eskişehir-Tavşanlı

19Gaziantep-Nizip

20Gebze-Adapazarı

21Halkalı-Edirne

22Halkalı-Uzunköprü

23Kars-Akyaka

24Konya-Karaman

25Kütahya-Balıkesir

26Manisa-Alaşehir

27Mersin-İskenderun

28Mersin-İslahiye

29Samsun-Amasya

30Sivas-Malatya

31Söke-Denizli

32Söke-Nazilli

33Zonguldak-Karabük

34Zonguldak-Gökçebey