Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G için tarih belli oldu

Uraloğlu, Türkiye'nin 5G vizyonu, bu kapsamda mobil haberleşme teknolojisi için ekipman ve teçhizatın yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçiler tarafından üretilmesi için yerli imalatın teşviki, teknoloji bağımsızlığının artırılması ve yerel ekonomiye katkı için çalışmalar yaptıklarını anlattı.



BTK'nin, 5G için yetkilendirme ihalesine yönelik politika ve strateji önerisinin belirlenmesine ilişkin çalışmalara öncelik vereceğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:



"BTK bu yıl ihalesi yapılması planlanan 5G'nin teknik altyapısına odaklanacak. Kurum, 2026'da hizmete sunulması planlanan 5G için yıl sonuna kadar teknik altyapı çalışmalarını ve yetkilendirmeleri tamamlayacak. Bu kapsamda BTK tarafından 5G politika önerisi Bakanlığa sunulacak ve 5G yetkilendirmesine yönelik politika belirlenecek."



