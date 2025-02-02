Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G için tarih belli oldu

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, BTK'nin 2025 Yılı Kurum Dışı İş Planı'nında da belirtildiği gibi, bilişim sektöründeki hızlı gelişim ve artan kullanımın, sabit tarafta fiber, mobil tarafta ise daha fazla spektruma ve yeni nesil (5G ve ötesi) haberleşme şebekelerine ihtiyacı artırdığını söyledi.
Dünyada bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin, Türkiye'de de İstanbul Havalimanı dahil 34 noktada izin çerçevesinde denendiğini anımsatan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "yerli ve milli 5G" hedefi doğrultusunda, 4,5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı 5G ile 6G'ye yönelik çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade etti.