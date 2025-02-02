Bakanlıktan çiftçilere müjde! 985 milyon 870 bin lira ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı. Destekleme ödemelerinin dün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi: , "Hububat desteği 685 milyon 367 bin 212 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği; 199 milyon 143 bin 369 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği; 101 milyon 359 bin 962 lira olmak üzere toplam 985 milyon 870 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.

BAKANLIK ÇİFTÇİNİN YANINDA

Bakanlık, bu desteklerin çiftçilerin verimli üretim süreçlerine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Ödemelerin tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunulurken, çiftçilerin üretim süreçlerinde karşılaştıkları zorluklara karşı desteğin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, hububat desteğinin Burdur, Çankırı, Elazığ, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kilis, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceği kaydedildi.

KADIN ÜRETİCİLERE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İzmir Tire'de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri kadın üreticilerle buluştu. Peşrefli köyünde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, tarımsal üretimdeki yeni destekleme modeli, kadın üreticilere sağlanan ilave teşvikler ve hastalıktan ari işletme kavramı hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Ayrıca, bölgedeki üreticiler için büyük öneme sahip zeytincilik sektöründe bakım ve doğru budama teknikleri konusunda kadın üreticilere detaylı bilgi aktarımı yapıldı. Kadın üreticilerin tarımsal faaliyetlerde karşılaştıkları sorunların ele alındığı toplantıda, sürdürülebilir tarım için yapılabilecek çalışmalara mercek tutuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere bilgi birikimlerini artırmaya yönelik etkinliklerin periyodik aralıklarla devam edeceğini söyledi. Uygulamadan son derece memnun olduklarını belirten kadın üreticiler ise bu sayede bilinçli üretim gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.