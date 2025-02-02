Kalkınma ajanslarının 2025 yılı ödeneği belli oldu

Kalkınma ajanslarının 2 milyar 650 milyon lira olarak belirlenen 2025 yılı transfer ödeneğinden alacakları pay belli oldu. Buna göre, kalkınma ajanslarının 2025 yılı transfer ödeneği 2 milyar 650 milyon lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin yüzde 50'lik kısmının (1 milyar 325 milyon lira) ajanslar arasında dağılımı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2017) çalışması ile nüfus değerleri esas alınarak belirlendi. Ödeneğin yüzde 30'luk kısmı (795 milyon lira), devam eden ve yıl içerisinde uygulamaya başlanacak mali destek programları yükümlülükleriyle fizibilite raporu hazırlanmış ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, kalkınma ajanslarının sonuç odaklı programlarıyla ilgisi ve yenilikçi özellikleriyle program ve projelerin ödeme takvimleri dikkate alınarak aktarılacak.