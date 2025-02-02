Orman köylülerinin yangınla mücadele kapasitesi güçlendiriliyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye'deki ormanların büyük bölümü yangın tehdidi altında bulunuyor.

Bakanlık da "önleme", "söndürme" ve "yeniden ormanlaştırma" stratejisiyle orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda envantere eklenen yeni araçlar, yeni teknolojiler ve projelerle yangınları önleme ve kayıpları en aza indirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

OGM, yerel yönetimler ve AFAD işbirliğiyle orman yangınlarıyla mücadelede yeni bir adım daha atarak, orman köylerinin yangınlara karşı direncini artırmaya yönelik projeyi son aşamasına getirdi.

Projeyle yerel çözümler geliştirilerek, Genel Müdürlük ve orman köylerinin, yangınları önleme ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası düzeye çıkarılması ve ilerleyen dönemde diğer afetleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi amaçlandı.

Proje, orman köylerinin yangınlara karşı direncini artırmak için yapılacak pilot çalışmalarla kurumsal kapasiteyi geliştirme, bilimsel ve teknik değerlendirme ve acil durum müdahale koordinasyonunu güçlendirme çalışmalarından oluşuyor.

Bu kapsamda, orman köylerine özel yangın önleme ve müdahale modelleri geliştirmek ve uygulamak için farklı özelliklere sahip 10 orman köyü seçildi. Buralarda köy sakinleriyle, ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak ve kapasitelerini geliştirebilmek amacıyla yakın işbirliği kuruldu.

KÖYLERE ÖZEL ACİL DURUM TATBİKATLARI YAPILDI

Köy sakinlerine yönelik anket çalışması da yapılırken kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında, Genel Müdürlük taşra birimleri ve devlet kurumlarının da yer aldığı eğitim planlaması gerçekleştirildi.

Orman köylülerine yönelik eğitimlerde, AFAD uzmanları tarafından orman yangını önleme ve afet müdahalesi konusundaki teknik uzmanlık, eğitim çalıştayları ve kitapçıklar aracılığıyla yerel yönetim kurum personeline ve köylülere bilgi aktarımı yapıldı.

Eğitimlerde özel acil durum tatbikatlarına da yer verildi. Köy sakinlerine iyi düzeyde yangın önleme, erken söndürme ve acil müdahale ile yangın esnasında tahliye konusunda farkındalık oluşturma eğitimleri verildi.

Söz konusu projeyle her köye özgü 10 acil durum ve tahliye planı, yangına karşı acil durum kapasite geliştirme raporu ile orman köyleri için iklim değişikliği kırılganlık ve risk değerlendirme raporu hazırlandı.