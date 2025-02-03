Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 3 Şubat Pazartesi canlı altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 3 bin 220 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 980 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 787 dolardan işlem görüyor.



Varlık fiyatlarında, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıkarken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Yürürlüğe 4 Şubat'ta girecek ek gümrük vergilerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere de uygulayacağını ifade ettiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret ve ekonomi üzerindeki etkileri piyasaların odağında yer alıyor.