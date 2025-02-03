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Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 3 Şubat Pazartesi canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 3 Şubat Pazartesi canlı altın fiyatları...

Son dakika haberleri... Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı m? Geçen hafta altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 227 liradan tamamlamıştı. Peki altın bu haftaya nasıl başladı? İşte 3 Şubat Pazartesi güncel rakamlar...

AA

Giriş Tarihi:

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 3 Şubat Pazartesi canlı altın fiyatları...

Cuma günü ons fiyat��ndaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 227 liradan tamamlamıştı. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın fiyatları yükseldi mi? İşte 3 Şubat altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 3 Şubat Pazartesi canlı altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 3 bin 220 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 980 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 787 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıkarken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Yürürlüğe 4 Şubat'ta girecek ek gümrük vergilerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere de uygulayacağını ifade ettiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret ve ekonomi üzerindeki etkileri piyasaların odağında yer alıyor.

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 3 Şubat Pazartesi canlı altın fiyatları...

Bu gelişmelerle birlikte analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına gelen tepkilerin ticaret savaşlarının fitilini ateşlediğini belirterek, ticaret savaşı endişelerinin artmasıyla dolar endeksinin güçlendiğini ve bunun da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 770 dolar seviyesinin destek, 2 bin 800 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

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