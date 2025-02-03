  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Facia sonrası oteller mercek altında

Facia sonrası oteller mercek altında

Muğla’da, güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında 503 otel ve tesisin denetimi yapıldı, bunlardan 95’i eksiklikleri tamamlanıncaya kadar kapatıldı.

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Facia sonrası oteller mercek altında

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde 503 otel ve tesisin yerinde incelenerek, 95'inin eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldığı, 392'sinin de işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Facia sonrası oteller mercek altında

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 11 yurt, 8 gençlik merkezi ve 17 spor tesisi olmak üzere toplam 36 tesis ve 70 yapının denetiminin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Valilik koordinasyonunda, tüm kurum ve kuruluşların işbirliğinde güvenli ve sürdürülebilir turizm için denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

Facia sonrası oteller mercek altında

TEK TEK İNCELENİYOR

BOLU Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından yeni bir karar alan valilikler, şehirlerde bulunan kamu ve özel sektöre ait bina ve işletmelerin yangın mevzuatına uygun olup olmadığına yönelik denetimlerine başladı. Otel odalarını, koridorları, mutfak ile lobi bölümlerini denetleyip eksiklikleri tespit ediyor. Yangın tüpleri ile yangın söndürme ve alarm sistemlerini kontrol eden yetkililer, otellerin yangın ve acil çıkış merdivenlerini de tek tek inceliyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA