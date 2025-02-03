Facia sonrası oteller mercek altında

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde 503 otel ve tesisin yerinde incelenerek, 95'inin eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldığı, 392'sinin de işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 11 yurt, 8 gençlik merkezi ve 17 spor tesisi olmak üzere toplam 36 tesis ve 70 yapının denetiminin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Valilik koordinasyonunda, tüm kurum ve kuruluşların işbirliğinde güvenli ve sürdürülebilir turizm için denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

TEK TEK İNCELENİYOR

BOLU Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından yeni bir karar alan valilikler, şehirlerde bulunan kamu ve özel sektöre ait bina ve işletmelerin yangın mevzuatına uygun olup olmadığına yönelik denetimlerine başladı. Otel odalarını, koridorları, mutfak ile lobi bölümlerini denetleyip eksiklikleri tespit ediyor. Yangın tüpleri ile yangın söndürme ve alarm sistemlerini kontrol eden yetkililer, otellerin yangın ve acil çıkış merdivenlerini de tek tek inceliyor.