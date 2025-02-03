Kuşadası’nda Şubatın ilk kruvaziyeri sevinci

TÜRKİYE'NİN en önemli kruvaziyer turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası, şubat ayının ilk gemisini ağırladı. Malta bayraklı dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaşarak 2 bin 161 yolcusuyla birlikte turizme hareketlilik kazandırdı. 294 metre uzunluğundaki gemi, çoğunluğu ABD vatandaşı olan turistleriyle Kuşadası'na giriş yaptı. Limanda, geleneksel halk oyunları gösterileriyle karşılanan ziyaretçiler, bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu keşfetmek üzere yola çıktı. Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve tarihi ören yerleri turistlerin en çok ilgi gösterdiği rotalar arasında yer aldı. Tur programına katılmayan bazı yolcular ise Kuşadası çarşılarını gezerek hediyelik eşyalar satın aldı.