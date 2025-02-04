Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinin de çok iyi geçtiğini belirten Trump, piyasaların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, Kanada'nın sınır güvenliğine yönelik alacağı önlemler karşısında bu ülkeye getirilen tarifelerin de en az 30 gün süreyle durdurulacağını duyurdu.

Bununla birlikte, Çin ile de muhtemelen 24 saat içinde görüşeceklerini dile getiren Trump, Çin'den yapılan ithalata getirilen yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin ülkeyle anlaşma sağlanamaması halinde artabileceği uyarısında bulundu.

Analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararından sonra gelen tepkilerle ticaret savaşı endişelerinin arttığını ifade ederek, halihazırda enflasyonla mücadele eden ekonomilerin öncelikle diyalog yollu bir stratejiyi seçtiklerini kaydetti.

Günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 800 dolar seviyesinin destek, 2 bin 830 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.