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Haberler Ekonomi Bayındır’da nergis kokulu festival

Bayındır’da nergis kokulu festival

İzmir’in Bayındır ilçesi, 4. Nergis ve Kuru Çiçek Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Turan Mahallesi’nde gerçekleşen festivalde halk oyunları gösterileri sunuldu, Nergis güzellik yarışması düzenlendi. Festival kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sahne alırken, sanatçı Feridun Düzağaç da konser verdi.

NADİR UYSAL

Giriş Tarihi: Gazete

Bayındır’da nergis kokulu festival

İzmir'in Bayındır ilçesinde, kış çiçeği diye bilinen nergis ve kuru çiçekler görücüye çıktı. İlçede geçimini nergis ve kuru çiçek üretiminden sağlayan Turan Mahallesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival büyük bir coşkuya sahne oldu. Bahardan kalma güzel havanın da etkisiyle festival başta İzmir olmak üzere yakın illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Bayındır’da nergis kokulu festival

Festivalde stant açan nergis üreticisi Ümmühan Turan, "Hava şartlarının iyi gitmesiyle güzel bir festival havası yaşıyoruz. Mahallemizin büyük bir bölümü çiçekçilikle geçimini sağlıyor. Herkesi burada yetiştirdiğimiz çiçeklerimizi görmeye davet ediyoruz" dedi.

DOĞAL YÖNTEMLER İLE ÜRETİM

Zirai ilaç ve gübre kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle üretilen Bayındır nergisi, dayanıklılığı ve özel kokusuyla diğer nergis türlerinin önüne geçiyor. Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen nergis hasadı Turan köyünde tam bir şenlik havasında geçiyor. Toplam 50 adetten oluşan 1 demet nergis 120-150 TL civarında satılıyor. Turan'da, yıllık 9-10 bin demet arasında üretim yapılıyor.

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