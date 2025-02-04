Depremzede esnaf ve sanatkar 41,5 milyar liralık kredi kullandı

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yaşandığı bölgede faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara Şubat-Kasım 2023 döneminde Halkbank tarafından 1 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli kredi desteği sağlandı.

Bu dönemde kredi desteği verilen esnaf sayısı 27 bin 202, tutarı da 6,7 milyar lira oldu.

Bunlar da dahil 12 ildeki esnaf ve sanatkarlara Şubat 2023-Aralık 2024 döneminde kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla ya da doğrudan Halkbank'tan sağlanan kredilerin tutarı 41 milyar 451 milyon 736 bin 645 lirayı buldu.

Bu dönemde kullandırılan kredi sayısı 94 bin 430'a ulaştı.

EN FAZLA KREDİ ADANA VE ŞANLIURFA'DA KULLANILDI

Kredileri en çok 19 bin 42 ile Adana'daki esnaflar kullanırken bu ildeki kredi tutarı 8 milyar 509 milyon 325 bin 413 liraya ulaştı.

Adana'yı 13 bin 555 kredi ve 6 milyar 350 milyon 651 bin 965 lira ile Şanlıurfa, 13 bin 322 kullandırım ve 5 milyar 439 milyon 243 bin 926 lira ile Hatay izledi.

Gaziantep'te verilen 9 bin 207 kredinin tutarı 4 milyar 292 milyon 615 bin 861 lirayı buldu.

Kredi sayısı Kahramanmaraş'ta 7 bin 958 olurken bu ilde kredilerin tutarı 3 milyar 255 milyon 735 bin 343 lira olarak kayıtlara geçti.

Esnaf ve sanatkarın en az kredi kullandığı iller ise sırasıyla 476 ile Kilis, 3 bin 66 ile Malatya ve 3 bin 819 ile Sivas oldu.