İhracat 2025 yılına çifte rekorla başladı

OCAK ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve diğer ilgililerin katılımıyla Trabzon'da düzenlenen toplantıyla duyuruldu. Bakan Bolat, "2025 yılına ihracatta çifte rekorla başladık. İlk rekorumuzu Ocak ayı mal ihracatımızda gerçekleştirdik. Tarihin en yükseği olan Ocak ihracatımız 21,2 milyar dolara yükseldi. Son 20 ayın 13'ünde aylık ihracat rekorlarını kırdık. Ocak ayında mal ithalatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 oranında artış ile 28,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

ARA MAL İTHALATI

"2 yıl önce aylık 30 milyar dolar ve üstünde gerçekleşen ithalat rakamımızı 30 milyar doların altında tutmayı başardık" diyen Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: "İthalattaki artışta ekonomik faaliyetlerdeki canlanmanın etkisini de görüyoruz. Nitekim ithalattaki artış önemli oranda, yüzde 68'i ara malı ithalatından kaynaklanmıştır."