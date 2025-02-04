Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 5.03, yıllık yüzde 42.12 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1.03 artış kaydetmişti. Aylık bazda TÜFE yüzde 5.03, Yİ-ÜFE yüzde 3.06 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 42.12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27.2 oldu. Yıllık enflasyon TÜFE'de Temmuz 2023'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon TÜFE'de, Temmuz 2023'te 47.83 olarak tespit edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından yayınlanan enflasyon verisi hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek "Programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük Ocak ayı verisi gerçekleşti" dedi.

23 PUANLIK AZALMA

Ocak'ta yıllık enflasyonun geçen yıla göre 23 puan azaldığına işaret eden Bakan Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62.9 oldu" diye

konuştu.

Dönemsel etkilerle aylık enflasyonun artttığını belirten Şimşek, "Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük Ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Üretici enflasyonundaki görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam edecektir. Yıllık enflasyon oranının önümüzdeki aylarda da düşmeye devam etmesini, öncelikle yüzde 30'lu, daha sonra yüzde 20'li oranlara gerilemesini, yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar, halkımızın temel mesele olarak gördüğü enflasyon ile kararlı mücadelemiz sürecektir."