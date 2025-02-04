Sosyal medyada yaş düzenlemesi nasıl olacak? Bakan Göktaş açıkladı

Bakan Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.
Sosyal medya düzenlemesiyle çocukların internete girmesini yasaklamayacaklarının altını çizen Göktaş, "Niyetimiz, Cumhurbaşkanı'mızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak." dedi.