Brent petrolün varili 75,86 dolardan işlem görüyor

Dün 76,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 75,82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artarak 75,86 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,38 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a "maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından yukarı yönlü hareketlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.

Söz konusu kararın ardından küresel petrol arzında sıkıntı yaşanacağı düşüncelerinin artması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ KARARLARINI ERTELEMESİ

Bunun yanı sıra Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik uygulamayı planladığı gümrük vergisi kararlarını 1 ay durdurduğunu açıklaması fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, kapsamlı gümrük vergisi uygulamalarının kısa vadede petrol fiyatlarını baskılayacağını ifade ederken, uzun vadede bu durumun küresel büyümeyi olumsuz etkileyerek enflasyonu yeniden alevlendirebilecek bir ticaret savaşına yol açabileceğini ve bunun da fiyatları yukarı itebileceğini belirtiyor.

ABD STOKLARI BEKLENENDEN FAZLA ARTTI

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların beklenenden fazla arttığına işaret eden veriler fiyatların daha fazla artmasının önüne geçti.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 5 milyon 25 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 170 bin varil artacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla artış görülmesi, ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı çekti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 77,74 doların direnç, 74,04 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.