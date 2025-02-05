Eber Gölü ve Akarçay Havzası kurtulacak

KURUMA tehlikesinin baş gösterdiği Eber Gölü ve Akarçay Havzası için Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED Programı çerçevesinde çevresel restorasyon ve sürdürülebilir kalkınma odaklı bir proje çalışması başlatıldı. roje ekibi, bölgenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanında uzman akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor. Proje için görevlendirilen akademisyen ve uzmanlar, bu hafta Eber Gölü'nü inceleyerek proje kapsamında uygulanabilecek muhtemel müdahale alanlarını belirledi. Proje kapsamında, su kaynaklarının korunması, tarımsal sürdürülebilirliğin artırılması ve ekoturizmi teşvik gibi öncelikler amaçlanıyor