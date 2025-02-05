Fenomenlere 4 milyona kadar vergi istisnası

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan içerik üreticilerin kazançları, 2025 yılı için 4 milyon 300 bin TL'yi aşmaması kaydıyla gelir vergisinden muaf olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın rehberine göre, kendi internet sitesi üzerinden ders videoları yayımlayan bir öğretmen, üye olanların ödediği abonelik gelirleri ile videoların izlenmesi esnasında yayınlanan reklamlardan elde ettiği kazanç için istisnadan yararlanabilecek. İnternetten ürün tanıtımı yapan bir kişi de bunun karşılığında aldığı cep telefonunu, telefonun rayiç bedeli kadar nakdi istisna kapsamında açılan hesaplara yatırması halinde muafiyetten yararlanabilecek.