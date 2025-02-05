‘OVP doğru işliyor ve sonuçlar başarılı’

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, uygulanan dezenflasyon programı sayesinde iç talebin kontrol altına alındığını, cari işlemler açığının ciddi anlamda düştüğünü, emtia ve enerji fiyatlarının Türkiye'nin lehine geliştiğini belirterek, "OVP doğru işliyor ve sonuçlarının da olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bütün bunlar dikkate alındığında aslında enflasyon belli bir patika aralığında aşağı doğru geliyor" dedi. Çakar, ekonomiyi değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

'FİNANSAL İSTİKRAR'

Alpaslan Çakar, "Faiz oranının düşüş eğilimine girmesi ekonomistler açısından da bankacılık sektör açısından da ülkemiz açısından da çok sevindirici bir gelişme olmuştur. En azından uygulanan orta vadeli programın sonuç verdiğini, başarılı olduğunu, artık yavaş yavaş normalleşmeye ve daha düşük faiz ortamına, daha makul bir fiyat istikrarı ortamına doğru gittiğimizi gösterir. Fiyat istikrarı vadeistikrarı olmadan finansal istikrar olmaz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Çakar, şöyle söyledi: "Bugün itibarıyla Ziraat Bankası'nın 20 ülkede 127 noktada hizmet birimi var. Ziraat Katılım Bankası da dikkate alındığında 22 ülkede 129 noktada olmuş oluyoruz. Türk iş insanlarının gittiği her yerde etkin olmak istiyoruz. Çünkü Türk dış ticaretinin yüzde 20'si bizim üzerimizden gerçekleşiyor."