‘Sosyal konut arzına yatırımlar yapıyoruz’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal konut arzına büyük yatırımlar yaptıklarını kaydederek, deprem bölgesindeki yeni inşaatların yanı sıra ülke genelinde konut stokunun artacağını bildirdi. Bakan Şimşek, tek haneli enflasyona ulaşma ve sürdürülebilir yüksek büyüme için adımlar attıklarını söyledi. Şimşek, 2000'li yılların ilk 10 yılında Türkiye'nin dezenflasyon sağladığını ve büyümeyi iki katına yükselttiğini kaydederek, "Bu yolculuk büyümeyi yeniden dengelememizi gerektiriyor" diye konuştu.

1 MİLYON İSTİHDAM

Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstihdam çok güçlü. Geçen yıl, büyüme oranı yüzde 3 civarındayken yine de 1 milyon istihdam yaratabildik. Bu gerçekten kritik. Çünkü yaptığımız şeyin aynı zamanda politik olarak kabul edilebilir olması gerekiyor ve burada istihdam çok önemli." Öte yandan Bakan Şimşek, açıklanan yıllık yüzde 42,12'lik enflasyon oranının piyasa beklentileri ile kendi hedef aralıklarının uyum sağlamaya başladığını belirtti.