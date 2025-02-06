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Altın rekora doymuyor

Altın fiyatları, küresel ticarette artan belirsizliklerin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın 2 bin 861 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise 3 bin 307 liranın üzerine çıkarak bir kez daha rekor kırdı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altın rekora doymuyor

ALTIN fiyatları, artan belirsizlikler ve küresel talep nedeniyle rekor kırmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin ticaret savaşlarını başlatacak hamlesi olan ek gümrük vergilerine yönelik harekete geçmesi altını güçlü kılmaya devam ediyor. Altın yatırımcıları son iki haftadır gerçek anlamda altın günlerini yaşıyorlar.

EN YÜKSEK SEVİYEDE

HEMEN her gün yükselen altın fiyatları bugün de rekor kırdı. Çarşamba gününe 2 bin 844 dolardan başlayan ons altın 2 bin 861 dolar ile tarihi yüksek seviyesini gördü. Güne 3 bin 286 liradan başlayan gram altın fiyatı ise 3 bin 307 lirayı görerek tüm zamanların zirvesini test etti. Saat 10.25 itibarıyla çeyrek altın 5 bin 374, Cumhuriyet altını ise 21 bin 428 liradan işlem gördü.

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