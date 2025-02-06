Aydın ihracatta tarihi rekor kırdı

AYDIN, 2024 yılında 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracatla tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye genelinde 21. sıraya yükseldiklerini belirten Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, "Aydın sanayicisi küresel ticaretteki iddiasını artırırken, katma değerli üretim konusunda önemli ilerleme kaydetti" dedi. Aydın'ın ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 30'a yaklaşarak sanayi sektöründe önemli bir ilerleme kaydedildiğini gösterdi. Katma değerli üretim anlayışıyla hareket eden şehir, küresel pazardaki iddiasını güçlendirdi.